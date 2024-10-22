Наводнение (фильм, 2023) смотреть онлайн

Заключенные луизианской тюрьмы задумывают побег, но коридоры заполняет вода, а вместе с ней — кровожадные аллигаторы. Экшен-хоррор «Наводнение» — фильм с Каспером Ван Дином о противостоянии человека и природы.



В американском штате Луизиана бушует ураган Густаво. На улицы постепенно прибывает вода, и стихия не собирается утихать. Шериф Ньюман вместе с помощниками пытается удержать контроль над вверенной ей территорией, но прибытие новых заключенных застает ее врасплох. Ньюман соглашается разместить их у себя, но вскоре на участок нападают преступники в надежде вызволить своих дружков. Однако к этому моменту участок затапливает, и внутри начинают хозяйничать гигантские аллигаторы.



Удастся ли Ньюман спастись и придется ли ей поступиться принципами ради выживания, расскажет «Наводнение». Фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

