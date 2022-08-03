Трон (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Чосон, 1762 год. Король Енджо всегда стремился стать идеальным правителем. Его мать имеет самое низкое происхождение, а слухи говорят, что он убил старшего брата, чтобы стать королeм. Сын Садо у него родился поздно, и Енджо назначает его наследником престола. У короля самые высокие ожидания насчeт кронпринца, и требования тоже.

