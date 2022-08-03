Трон
Wink
Фильмы
Трон
8.42015, Sado
Драма, Исторический120 мин18+

Трон (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Чосон, 1762 год. Король Енджо всегда стремился стать идеальным правителем. Его мать имеет самое низкое происхождение, а слухи говорят, что он убил старшего брата, чтобы стать королeм. Сын Садо у него родился поздно, и Енджо назначает его наследником престола. У короля самые высокие ожидания насчeт кронпринца, и требования тоже.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb