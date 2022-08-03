Трон (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Чосон, 1762 год. Король Енджо всегда стремился стать идеальным правителем. Его мать имеет самое низкое происхождение, а слухи говорят, что он убил старшего брата, чтобы стать королeм. Сын Садо у него родился поздно, и Енджо назначает его наследником престола. У короля самые высокие ожидания насчeт кронпринца, и требования тоже.
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЛДРежиссёр
Ли
Джун-ик
- СКАктёр
Сон
Кан-хо
- Актёр
Ю
А-ин
- МГАктриса
Мун
Гын-ён
- КХАктриса
Ким
Хэ-сук
- ПВАктёр
Пак
Вон-сан
- ЧХАктриса
Чон
Хе-джин
- ЧДАктриса
Чин
Джи-хи
- Актриса
Пак
Со-дам
- СЕАктриса
Со
Е-джи
- Актёр
Со
Джи-соп
- ЧЧСценарист
Чо
Чхоль-хён
- ОССценарист
О
Сын-хён
- ОСПродюсер
О
Сын-хён
- ЮДПродюсер
Ю
Джон-хун
- ЩХХудожник
Щим
Хён-соп
- КДМонтажёр
Ким
Джэ-бом
- КСМонтажёр
Ким
Сан-бом
- КТОператор
Ким
Тхэ-гён
- ПДКомпозитор
Пан
Джун-сок