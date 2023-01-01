Биография

Со Джи-соп — корейский актер. Родился в Сеуле 4 ноября 1977 года. В детстве будущий кинодеятель был с головой погружен в спортивное плавание, которому уделил 10 лет жизни. В 1995 году Джи-соп активно занимался моделингом и неоднократно выходил на подиум. Позже молодой человек окончил актерскую кафедру университета Чхонъун и тем самым переквалифицировался в артиста. Первыми актерскими работами Со Джи-сопа в кино стали фильмы «Драгоценные воспоминания» 1998 года и «Адвокатская контора» 2001 года. В 2004-м кореец сыграл главную роль в дораме «Прости, я люблю тебя», после которой его карьера начала идти вверх. Также актера можно наблюдать в таких фильмах, как «Всегда», «Месть Софи», «Несмонтированный фильм», а также в сериалах «О, моя Венера», «Призрак» и «Воспоминание о Бали».