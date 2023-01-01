Прости, я люблю тебя
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Прости, я люблю тебя

Прости, я люблю тебя (сериал, 2004) смотреть онлайн бесплатно

8.82004, Sorry, I love you (Mianhada, saranghanda) 1 сезон
Драмы, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ча Му-хек вырос у приемных родителей в Австралии. Жизнь его сложилась не очень удачно и была по большей части связана с криминалом. На свадьбе своей любимой девушки Му Хек спасает ее мужа от пули и получает ранение в голову. Прогнозы врачей неутешительны, парень может умереть в любой момент. После реабилитации главный герой отправляется в Южную Корею, чтобы разыскать свою мать и узнать, почему та отказалась от него. Так начинается история трагической любви, мести и самопожертвования.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb