Прости, я люблю тебя (сериал, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ча Му-хек вырос у приемных родителей в Австралии. Жизнь его сложилась не очень удачно и была по большей части связана с криминалом. На свадьбе своей любимой девушки Му Хек спасает ее мужа от пули и получает ранение в голову. Прогнозы врачей неутешительны, парень мож�ет умереть в любой момент. После реабилитации главный герой отправляется в Южную Корею, чтобы разыскать свою мать и узнать, почему та отказалась от него. Так начинается история трагической любви, мести и самопожертвования.



Все сезоны сериала Прости, я люблю тебя смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.