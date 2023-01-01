Прости, я люблю тебя (сериал, 2004) смотреть онлайн бесплатно
8.82004, Sorry, I love you (Mianhada, saranghanda) 1 сезон
Драмы, Мелодрамы16+
Сезоны и серии
- 16+71 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+63 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+65 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 �мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+63 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+62 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+63 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+62 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+63 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+62 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+63 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+65 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+67 мин
Прости, я люблю тебя
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Ча Му-хек вырос у приемных родителей в Австралии. Жизнь его сложилась не очень удачно и была по большей части связана с криминалом. На свадьбе своей любимой девушки Му Хек спасает ее мужа от пули и получает ранение в голову. Прогнозы врачей неутешительны, парень мож�ет умереть в любой момент. После реабилитации главный герой отправляется в Южную Корею, чтобы разыскать свою мать и узнать, почему та отказалась от него. Так начинается история трагической любви, мести и самопожертвования.
Все сезоны сериала Прости, я люблю тебя смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb