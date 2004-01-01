Прости, я люблю тебя (сериал, 2004) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Прости, я люблю тебя. Серия 12
8.82004, Sorry, I love you (Mianhada, saranghanda)
Драма, Мелодрама16+

Чха Му-хeк был усыновлeн иностранцами и увезeн в Австралию. Но и приeмная семья выкинула его на улицу. Любимая девушка бросает его ради богатого иностранца. Он как собака спит в подворотнях и зарабатывает на жизнь грабежом и обманом. Трагический случай возвращает его в Корею, где он обнаруживает, что его мать богата и знаменита, она бросила его не от нужды и голода, а лишь по прихоти. И у неe есть другой обожаемый и избалованный сынок — популярный в Корее певец. Сердце Му-хeка разъедает обида и ненависть к матери и всему миру. Но тут случай сводит его с Сон Ын-чхэ — наивной, доброй и заботливой девушкой, менеджером его капризного братца-певца, безнадeжно и безответно влюблeнной в своего подопечного.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb