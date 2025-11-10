Волки (фильм, 2025) смотреть онлайн

Молодой табунщик сбегает со своей возлюбленной, наживая себе кровного врага — уважаемого бая, положившего на нее глаз. Фильм «Волки» — историческая драма из Якутии об обиде, которая разрастается до кровавой мести.



Девушка Кымыскай была невестой обычного деревенского парня по имени Токна. Однако видному землевладельцу Кутусу не было до этого дела — он похищает красавицу и силой делает ее своей. Не желая мириться с этой судьбой, Кымыскай убегает из нового дома и воссоединяется с Токной. Вместе они укрываются в далекой горной избе, где воспитывают детей. Но вот однажды верные Кутусу люди убивают корову Токны, и тот соглашается на предложение племянника отплатить врагу той же монетой: вырезать отару овец бая, замаскировав это под нападение волков.



