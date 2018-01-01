Wink
Фильмы
Волки
Актёры и съёмочная группа фильма «Волки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Волки»

Режиссёры

Михаил Кулунаков

Михаил Кулунаков

Режиссёр

Актёры

Тимур Кыдыков

Тимур Кыдыков

АктёрТокна
Арунай Тазранова

Арунай Тазранова

АктрисаКымыскай
Арлан Бобков

Арлан Бобков

АктёрАйабас
Игорь Тазранов

Игорь Тазранов

АктёрТемирей
Эмиль Колбин

Эмиль Колбин

АктёрЭдис

Сценаристы

Ольга Кулунакова

Ольга Кулунакова

Сценарист
Михаил Кулунаков

Михаил Кулунаков

Сценарист

Продюсеры

Юлия Тимофеева

Юлия Тимофеева

Продюсер
Оксана Золотова

Оксана Золотова

Продюсер

Художники

Павел Свинцов

Павел Свинцов

Художник
Евгения Видута

Евгения Видута

Художница

Композиторы

Азулай Тадинов

Азулай Тадинов

Композитор