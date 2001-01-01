Темные воды (фильм, 2001) смотреть онлайн

Переехав вместе с дочерью в новую квартиру, женщина начинает видеть призрак девочки, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Смотрите пронзительный драматический хоррор, фильм «Темные воды» от режиссера культового «Звонка» Хидэо Накаты.



Посреди тяжелого развода Ёсими перебирается в многоквартирный дом, находящийся в плачевном состоянии. Она отправляет дочь в детский сад неподалеку, а сама устраивается корректором в маленькое издательство. Потолок в квартире заметно отсырел и повсюду пахнет плесенью. Скоро Ёсими начинает постоянно видеть маленькую девочку, которая жила этажом выше. Она пропала без вести год назад, и теперь ее призрак неустанно преследует Ёсими, будто желая что-то рассказать. Молодая мать постепенно теряет рассудок, пока ее дом затапливает грязная вода.



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