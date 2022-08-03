Никаких больше вечеринок (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Летние каникулы превращаются в кошмар в самом стильном хорроре 2018 года. Шикарный пляж, море алкоголя и безумные вечеринки – так решили отметить окончание школы Джулия и ее одноклассники. Компания отправляется на крупнейший в Европе фестиваль для выпускников X-Jam. Предполагалось, что эта поездка станет лучшим приключением в жизни молодых людей. Но друзья Джулии начинают пропадать при загадочных обстоятельствах. И когда на телефон девушки приходит фотография мертвой подруги, она понимает, что эта вечеринка и для нее может оказаться последней. Доживет ли Джулия до окончания фестиваля? Узнаете, если будете смотреть фильм «Никаких больше вечеринок» на Wink.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДХРежиссёр
Доминик
Хартл
- ЭВАктриса
Элизабет
Вабич
- МГАктёр
Михаэль
Гланшних
- МБАктёр
Марлон
Бёсс
- МФАктёр
Маркус
Фрайштаттер
- ВХАктриса
Валери
Хубер
- АМАктриса
Антония
Моретти
- ХМАктёр
Хишам
Моршер
- ТОАктёр
Томас
Отрок
- АШАктриса
Александра
Шмидт
- НфАктёр
Николас
фон Шредер
- РБСценарист
Роберт
Бухшвентер
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- ДПМонтажёр
Дэниэл
Прохаска
- ТВОператор
Томас
В. Киннаст