Летние каникулы превращаются в кошмар в самом стильном хорроре 2018 года. Шикарный пляж, море алкоголя и безумные вечеринки – так решили отметить окончание школы Джулия и ее одноклассники. Компания отправляется на крупнейший в Европе фестиваль для выпускников X-Jam. Предполагалось, что эта поездка станет лучшим приключением в жизни молодых людей. Но друзья Джулии начинают пропадать при загадочных обстоятельствах. И когда на телефон девушки приходит фотография мертвой подруги, она понимает, что эта вечеринка и для нее может оказаться последней. Доживет ли Джулия до окончания фестиваля? Узнаете, если будете смотреть фильм «Никаких больше вечеринок» на Wink.

