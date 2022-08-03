Никаких больше вечеринок
Wink
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Никаких больше вечеринок
7.22018, Party Hard Die Young
Ужасы, Триллер88 мин18+

Никаких больше вечеринок (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Летние каникулы превращаются в кошмар в самом стильном хорроре 2018 года. Шикарный пляж, море алкоголя и безумные вечеринки – так решили отметить окончание школы Джулия и ее одноклассники. Компания отправляется на крупнейший в Европе фестиваль для выпускников X-Jam. Предполагалось, что эта поездка станет лучшим приключением в жизни молодых людей. Но друзья Джулии начинают пропадать при загадочных обстоятельствах. И когда на телефон девушки приходит фотография мертвой подруги, она понимает, что эта вечеринка и для нее может оказаться последней. Доживет ли Джулия до окончания фестиваля? Узнаете, если будете смотреть фильм «Никаких больше вечеринок» на Wink.

Страна
Австрия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Никаких больше вечеринок»