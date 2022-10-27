Флай: Танец свободы (фильм, 2021) смотреть онлайн

Музыкальная драма о экспериментальной форме реабилитации заключенных – танцах. 20-летняя Бекс из-за собственной халатности поставила под угрозу свою жизнь и жизнь другого человека, за что и попала в тюрьму. Теперь, чтобы вернуться в общество, она может участвовать в общественных работах или стать частью новой программы, предполагающей реабилитацию участников через уроки танцев. Бекс выбирает второй вариант, и теперь от нее зависит не только ее собственная свобода, но и судьба эксперимента, в эффективности которого есть сомнения у многих. Сможет ли Бекс и ее танцевальная группа достичь успеха, расскажет фильм 2021 года «Флай. можно смотреть онлайн

