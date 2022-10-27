Флай: Танец свободы (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Музыкальная драма о экспериментальной форме реабилитации заключенных – танцах. 20-летняя Бекс из-за собственной халатности поставила под угрозу свою жизнь и жизнь другого человека, за что и попала в тюрьму. Теперь, чтобы вернуться в общество, она может участвовать в общественных работах или стать частью новой программы, предполагающей реабилитацию участников через уроки танцев. Бекс выбирает второй вариант, и теперь от нее зависит не только ее собственная свобода, но и судьба эксперимента, в эффективности которого есть сомнения у многих. Сможет ли Бекс и ее танцевальная группа достичь успеха, расскажет фильм 2021 года «Флай. можно смотреть онлайн
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Катя
фон Гарнье
- СЮАктриса
Свенья
Юнг
- БВАктёр
Бен
Викерт
- ЯТАктриса
Ясмин
Табатабай
- НКАктриса
Николетт
Кребиц
- КРАктриса
Катя
Риман
- АЙАктёр
Александр
Йованович
- ИААктёр
Ибрахим
Аль-Халил
- ВБАктёр
Вернер
Брауншедель
- ФДАктёр
Фарба
Диенг
- Сценарист
Катя
фон Гарнье
- КБПродюсер
Кристиан
Бекер
- МРПродюсер
Мартин
Рихтер
- ЛВМонтажёр
Лаура
Вашауф
- ТБОператор
Торстен
Бройер
- БЯОператор
Бернхард
Яспер