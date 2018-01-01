Wink
Фильмы
Флай: Танец свободы
Актёры и съёмочная группа фильма «Флай: Танец свободы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Флай: Танец свободы»

Режиссёры

Катя фон Гарнье

Катя фон Гарнье

Katja von Garnier
Режиссёр

Актёры

Свенья Юнг

Свенья Юнг

Svenja Jung
АктрисаBex
Бен Викерт

Бен Викерт

Ben Wichert
АктёрJay Winter
Ясмин Табатабай

Ясмин Табатабай

Jasmin Tabatabai
АктрисаAva
Николетт Кребиц

Николетт Кребиц

Nicolette Krebitz
АктрисаSara
Катя Риман

Катя Риман

Katja Riemann
АктрисаDr. Goldberg
Александр Йованович

Александр Йованович

Aleksandar Jovanovic
АктёрHerr Hartmann
Ибрахим Аль-Халил

Ибрахим Аль-Халил

Ibrahim Al-Khalil
АктёрGangster
Вернер Брауншедель

Вернер Брауншедель

Werner Braunschädel
АктёрSympathischer Mann
Фарба Диенг

Фарба Диенг

Farba Dieng
АктёрAndré Winter

Сценаристы

Катя фон Гарнье

Катя фон Гарнье

Katja von Garnier
Сценарист

Продюсеры

Кристиан Бекер

Кристиан Бекер

Christian Becker
Продюсер
Мартин Рихтер

Мартин Рихтер

Martin Richter
Продюсер

Монтажёры

Лаура Вашауф

Лаура Вашауф

Laura Wachauf
Монтажёр

Операторы

Торстен Бройер

Торстен Бройер

Torsten Breuer
Оператор
Бернхард Яспер

Бернхард Яспер

Bernhard Jasper
Оператор