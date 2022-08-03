Тьма: Монстры за поворотом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Школьный автобус, сбившись с маршрута, глохнет посреди пустынной дороги в лесу. Подростки оказываются в ловушке: на них начинает охоту неведомое существо, которое живет в темноте и питается жизненной энергией и страхом. Станут ли они очередными жертвами и будут сожраны тварью или смогут найти выход?
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.1 IMDb
- АЛРежиссёр
Алессио
Лигуори
- ЗСАктёр
Зак
Сатклифф
- ДКАктёр
Джек
Кэйн
- ЗЭАктёр
Зандер
Эмлано
- СДАктриса
Софи
Джейн Оливер
- МДАктриса
Молли
Дью
- ДКАктёр
Дэвид
Кийес
- ТААктёр
Теренс
Андерсон
- АКАктёр
Андрей
Клод
- МКАктёр
Мино
Каприо
- ТААктёр
Тео
Акилле Каприо
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- СШАктёр дубляжа
Станислав
Шапкин
- АКАктёр дубляжа
Артем
Крылов
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- МЯАктриса дубляжа
Мария
Якименко
- ЛСОператор
Лука
Сантагостино