Тьма: Монстры за поворотом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Тьма: Монстры за поворотом
6.62018, Shortcut
Ужасы77 мин18+

О фильме

Школьный автобус, сбившись с маршрута, глохнет посреди пустынной дороги в лесу. Подростки оказываются в ловушке: на них начинает охоту неведомое существо, которое живет в темноте и питается жизненной энергией и страхом. Станут ли они очередными жертвами и будут сожраны тварью или смогут найти выход?

Страна
Германия, Италия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тьма: Монстры за поворотом»