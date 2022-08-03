Тьма: Монстры за поворотом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Школьный автобус, сбившись с маршрута, глохнет посреди пустынной дороги в лесу. Подростки оказываются в ловушке: на них начинает охоту неведомое существо, которое живет в темноте и питается жизненной энергией и страхом. Станут ли они очередными жертвами и будут сожраны тварью или смогут найти выход?

