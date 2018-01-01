Wink
Фильмы
Тьма: Монстры за поворотом
Актёры и съёмочная группа фильма «Тьма: Монстры за поворотом»

Режиссёры

Алессио Лигуори

Alessio Liguori
Режиссёр

Актёры

Зак Сатклифф

Zak Sutcliffe
АктёрReggie
Джек Кэйн

Jack Kane
АктёрNolan
Зандер Эмлано

Zander Emlano
АктёрKarl (в титрах: Zanda Emlano)
Софи Джейн Оливер

Sophie Jane Oliver
АктрисаBess
Молли Дью

Molly Dew
АктрисаQueenie
Дэвид Кийес

David Keyes
АктёрPedro Minghella
Теренс Андерсон

Terence Anderson
АктёрJoseph
Андрей Клод

Andrei Claude
АктёрChris
Мино Каприо

Mino Caprio
АктёрGiulio Sarpi
Тео Акилле Каприо

Teo Achille Caprio
АктёрYoung Giulio Sarpi

Актёры дубляжа

Константин Ефимов

Актёр дубляжа
Станислав Шапкин

Актёр дубляжа
Артем Крылов

Актёр дубляжа
Полина Войченко

Актриса дубляжа
Мария Якименко

Актриса дубляжа

Операторы

Лука Сантагостино

Luca Santagostino
Оператор