Прощай, Бафана! (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Историческая драма датского мэтра Билли Аугуста «Прощай, Бафана» повествует о годах заключения африканского освободителя Нельсона Манделы (Деннис Хэйсберт), которые он отбывал с 1964 по 1982 год в тюрьме на острове Роббен. В центре внимания режиссера взаимоотношения будущего президента ЮАР с его надзирателем Джеймсом Грегори (Джозеф Файнс). Герои проходят путь от ненависти и отчуждения к согласию и примирению. Каким образом им это удается, вы можете посмотреть онлайн и абсолютно бесплатно.



В основу ленты легла книга самого Джеймса Грегори «Прощай, Бафана: Нельсон Мандела, мой заключенный, мой друг», что позволяет зрителю стать соучастником реальных событий, показанных на экране. Гуманистический пафос картины был высоко оценен жюри Берлинского кинофестиваля, присудившего ей премию Peace Film Award. Награда, полученная в 2007 году, пополнила призовую копилку Билли Аугуста – двукратного обладателя каннской «Золотой пальмовой ветви» («Пелле-завоеватель», 1988 и «Благие намерения», 1992) и лауреата премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке («Пелле-завоеватель»). Посмотреть настоящее фестивальное кино «Прощай, Бафана» от живого классика европейского кинематографа теперь можно онлайн и в хорошем качестве.



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