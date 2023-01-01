Биография

Джозеф Файнс — английский актер театра и кино. Родился в Уилтшире 27 мая 1970 года. Известен по сериалам «Рассказ служанки», «Вспомни, что будет» и драме «Человек человеку». Номинант премий «Эмми», Гильдии киноактеров и BAFTA. Файнс вырос в городе Солсбери в семье фотографа Марка Файнса и писательницы Дженнифер Лэш. Актеры Хиро Файнс-Тиффин и Рэйф Файнс, режиссеры Марта и Софи Файнс и композитор Магнус Файнс — его не менее знаменитые родственники. Прежде чем присоединиться к Молодежному театру Янга Вика, Джозеф год учился в художественной школе в Саффолке. Впоследствии Файнс в течение трех лет обучался в Лондонской школе музыки и драмы Гилдхолл, которую окончил в 1993 году. Впервые появился на профессиональной сцене в Вест-Энде в спектакле «Женщина в черном», за которым последовал «Месяц в деревне» с Хелен Миррен. На телевидении дебютировал в роли Вилли в фильме «Нерешительность Поппи Кэрью». Его первым полнометражным фильмом была «Ускользающая красота» 1996 года с Лив Тайлер. В 1998 году Файнс появился в двух фильмах-номинантах «Оскара»: актер сыграл Роберта Дадли в фильме «Елизавета» и Уильяма Шекспира во «Влюбленном Шекспире». В 2001 году Файнс снялся в фильме «Враг у ворот», а в 2002 году сыграл в независимом фильме «Убей меня нежно». Исполнил главную роль в фильме «Лютер», а также одну из главных ролей в картине «Венецианский купец». Также известен по своим ролям монсеньора Тимоти Ховарда во втором сезоне сериала «Американская история ужасов» и Фреда Ватерфорда в многосерийном фильме-антиутопии «Рассказ служанки».