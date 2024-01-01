Принц из рая 2. Королевское предложение (Фильм 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Принц Александр планирует сделать предложение своей возлюбленной Оливии. Но семейное Рождество обещает быть неловким. Праздничная мелодрама «Принц из рая 2. Королевское предложение» — фи�льм о том, какие сложности ждут обычную писательницу, которая встречается с членом королевского рода.



Писательница Оливия и принц Александр все так же любят друг друга даже спустя год после начала отношений, но постоянные дела не дают им проводить время друг с другом. Но грядущее Рождество выглядит хорошим поводом для совместного праздника. Оливия и Александр договариваются, что приедут в Торовию и отметят его во дворце королевской семьи, а заодно и познакомят родителей. Однако Оливия вскоре в полной мере ощутит ответственность, которую приносит статус девушки принца, а Александр поймет, что сделать любимой предложение руки и сердца не так просто.



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