Изгоняющий дьявола. Врата (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Прошли годы с тех пор, как отец оставил своих детей Стивена и Мишель. Их мать снова вышла замуж, Мишель отлично ладит с новым отчимом и сводной сестрой Касли, но Стивен не принимает новых членов семьи и становится все более нервным и отстраненным. Его начинают преследовать мрачные видения из прошлого. По мере того как эти воспоминания обретают форму, Стивен начинает подозревать, что его отец никогда не бросал их, а столкнулся с дьявольскими силами. Когда его бабушка совершает шокирующий поступок, разоблачающий грехи сплоченной местной католической общины под надзором внушительного монсеньора Канелла, те же силы приходят за ним.



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