Изгоняющий дьявола. Врата (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Прошли годы с тех пор, как отец оставил своих детей Стивена и Мишель. Их мать снова вышла замуж, Мишель отлично ладит с новым отчимом и сводной сестрой Касли, но Стивен не принимает новых членов семьи и становится все более нервным и отстраненным. Его начинают преследовать мрачные видения из прошлого. По мере того как эти воспоминания обретают форму, Стивен начинает подозревать, что его отец никогда не бросал их, а столкнулся с дьявольскими силами. Когда его бабушка совершает шокирующий поступок, разоблачающий грехи сплоченной местной католической общины под надзором внушительного монсеньора Канелла, те же силы приходят за ним.
Изгоняющий дьявола смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ДЭРежиссёр
Дон
Э. ФонтЛеРой
- РШАктёр
Рэнди
Шелли
- Актёр
Тобин
Белл
- Актёр
Джон
Сэвэдж
- ЭБАктриса
Эдриенн
Барбо
- ММАктриса
Мэри
Мэтилин Маусер
- АДАктриса
Александра
Дейвис
- ЛДАктриса
Лесли-Энн
Даун
- ББАктёр
Брэндон
Бимер
- КМАктриса
Карлин
Мур
- ЗГАктёр
Зен
Геснер
- ДДАктёр
Джеймс
Ди Томас
- ЛДСценарист
Лесли-Энн
Даун
- ККСценарист
Крис
Каник
- РТСценарист
Рэндолф
Тарроу
- РХСценарист
Роберт
Хикман
- ДЭПродюсер
Дон
Э. ФонтЛеРой
- РТПродюсер
Рэндолф
Тарроу
- ДЭОператор
Дон
Э. ФонтЛеРой
- ДРКомпозитор
Джастин
Рейнес
- СЭКомпозитор
Скотт
Энге