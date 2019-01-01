Изгоняющий дьявола. Врата
Wink
Фильмы
Изгоняющий дьявола. Врата
7.12019, Gates of Darkness
Ужасы, Триллеры81 мин18+

Изгоняющий дьявола. Врата (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Прошли годы с тех пор, как отец оставил своих детей Стивена и Мишель. Их мать снова вышла замуж, Мишель отлично ладит с новым отчимом и сводной сестрой Касли, но Стивен не принимает новых членов семьи и становится все более нервным и отстраненным. Его начинают преследовать мрачные видения из прошлого. По мере того как эти воспоминания обретают форму, Стивен начинает подозревать, что его отец никогда не бросал их, а столкнулся с дьявольскими силами. Когда его бабушка совершает шокирующий поступок, разоблачающий грехи сплоченной местной католической общины под надзором внушительного монсеньора Канелла, те же силы приходят за ним.

Изгоняющий дьявола смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Изгоняющий дьявола. Врата»

Всё