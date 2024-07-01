Ложная память (фильм, 2022) смотреть онлайн

Ложная память
Ложная память
6.72022, Ipersonnia
Триллер, Фантастика98 мин18+
В мире будущего осужденные преступники отбывают срок в реальности снов. Фантастический триллер в духе Филиппа К. Дика

Ложная память (фильм, 2022)

О фильме

В тюрьме будущего, где наказание отбывают в реальности снов, психолог сталкивается с необычным заключенным, способным разрушить систему. Закрученная итальянская фантастика, напоминающая истории Филиппа К. Дика.

В ближайшем будущем в Италии существуют тюрьмы нового типа. Теперь места наказания не выглядят как клетки с опасными и шумными зверьми. Теперь все, кто нарушил закон, отправляются в глубокий сон и отбывают свой срок в иной реальности. Это позволяет поддерживать идеальный порядок в учреждении, а также сводит к нулю повторные преступления. В тюрьме Давид Дамиани как психолог следит за психическим состоянием уснувших, но впервые в своей практике он сталкивается с осужденным, чей мозг активно сопротивляется сновидениям.

Сможет ли доктор Дамиани взять преступника под контроль? На эти вопросы ответит психологический триллер «Ложная память», фильм 2022 года.

