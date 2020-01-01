Полная перезагрузка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Братья-документалисты решают основать фальшивую секту, чтобы снять про это кино. Но их выдуманный культ оказывается слишком убедительным. Комедия «Полная перезагрузка» — фильм о манипуляциях и доверии, снятый в жанре мокьюментари.



Сеймур на грани банкротства: последнее время его жена ни в чем себе не отказывала, а недавно вообще ушла из дома, чтобы присоединиться к сомнительной секте. Чтобы отомстить ей и заработать денег, Сеймур вместе с братом-режиссером Дэнни задумывают амбициозный проект — создать фейковый культ, набрать доверчивых участников, снять об этом фильм, а потом купаться в наградах и признании. Сеймур примеряет на себя личину Гордона Сэнт-Пьерра, харизматичного лайфстайл-коуча, готового завладевать сознанием людей. Но что он будет делать, когда эксперимент зайдет слишком далеко?



О неожиданных последствиях создания выдуманного культа расскажет фильм «Полная перезагрузка» (2020). Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервисе Wink.



Полная перезагрузка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.