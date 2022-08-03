Форсаж. Диабло (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Его зовут Куба, и он - способный гонщик, у которого есть благородная цель: заработать денег на операцию младшей сестренки. Ставки высоки: победитель получает крупную сумму кэша, а проигравший может погибнуть. В самый разгар подготовки к заездам внимание Кубы привлекает эффектная красавица Ева с крутым нравом. К сожалению, она дочь организатора гонки - коварного мафиози.

