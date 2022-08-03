Форсаж. Диабло (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.32019, Diablo
Боевик, Комедия91 мин18+
О фильме
Его зовут Куба, и он - способный гонщик, у которого есть благородная цель: заработать денег на операцию младшей сестренки. Ставки высоки: победитель получает крупную сумму кэша, а проигравший может погибнуть. В самый разгар подготовки к заездам внимание Кубы привлекает эффектная красавица Ева с крутым нравом. К сожалению, она дочь организатора гонки - коварного мафиози.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ДМРежиссёр
Даниэль
Маркович
- ТВАктёр
Томаш
Влосок
- КШАктриса
Каролина
Шимчак
- ЦПАктёр
Цезары
Пазура
- МРАктёр
Миколай
Рознерский
- РМАктёр
Рафаль
Мор
- КФАктриса
Катажина
Фигура
- АВАктриса
Агнешка
Влодарчик
- ЯБАктёр
Яцек
Белер
- МРАктёр
Марчин
Розальский
- ВБАктёр
Войцех
Бочановский
- ДМСценарист
Даниэль
Маркович
- ДМПродюсер
Даниэль
Маркович
- ПМПродюсер
Павел
Матысяк
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров