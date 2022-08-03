Форсаж. Диабло
Форсаж. Диабло (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.32019, Diablo
Боевик, Комедия91 мин18+

О фильме

Его зовут Куба, и он - способный гонщик, у которого есть благородная цель: заработать денег на операцию младшей сестренки. Ставки высоки: победитель получает крупную сумму кэша, а проигравший может погибнуть. В самый разгар подготовки к заездам внимание Кубы привлекает эффектная красавица Ева с крутым нравом. К сожалению, она дочь организатора гонки - коварного мафиози.

Страна
Польша
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форсаж. Диабло»