Возвращение Тигра
Wink
Фильмы
Возвращение Тигра
7.62023, Tiger 3
Боевик149 мин18+

Возвращение Тигра (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Непобедимый индийский суперагент сталкивается с самым серьезным противником — бывшим наставником жены, мечтающим о личной мести. Фильм «Возвращение Тигра» — масштабный блокбастер из Индии, частично снимавшийся в Санкт-Петербурге.

Супершпион по кличке Тигр отправляется в Афганистан, чтобы вызволить своего бывшего напарника. У того припасены шокирующие новости о Зои, жене Тигра. Позже агент выясняет, что все происходящее — часть коварного плана Аатиша Рекмана, бывшего ментора Зои, затаившего на их семью глубокую обиду. Теперь Тигру предстоит вновь собрать команду и дать отпор обезумевшему пакистанскому разведчику.

Захватывающие погони и изобретательный экшен ждут вас в боевике «Возвращение Тигра» 2023 года. Смотреть онлайн фильм можно на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
Индия
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
149 мин / 02:29

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение Тигра»