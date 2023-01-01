Возвращение Тигра (фильм, 2023) смотреть онлайн

Непобедимый индийский суперагент сталкивается с самым серьезным противником — бывшим наставником жены, мечтающим о личной мести. Фильм «Возвращение Тигра» — масштабный блокбастер из Индии, частично снимавшийся в Санкт-Петербурге.



Супершпион по кличке Тигр отправляется в Афганистан, чтобы вызволить своего бывшего напарника. У того припасены шокирующие новости о Зои, жене Тигра. Позже агент выясняет, что все происходящее — часть коварного плана Аатиша Рекмана, бывшего ментора Зои, затаившего на их семью глубокую обиду. Теперь Тигру предстоит вновь собрать команду и дать отпор обезумевшему пакистанскому разведчику.



Захватывающие погони и изобретательный экшен ждут вас в боевике «Возвращение Тигра» 2023 года. Смотреть онлайн фильм можно на нашем видеосервисе Wink.



Возвращение Тигра смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.