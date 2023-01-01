Возвращение Тигра (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Непобедимый индийский суперагент сталкивается с самым серьезным противником — бывшим наставником жены, мечтающим о личной мести. Фильм «Возвращение Тигра» — масштабный блокбастер из Индии, частично снимавшийся в Санкт-Петербурге.
Супершпион по кличке Тигр отправляется в Афганистан, чтобы вызволить своего бывшего напарника. У того припасены шокирующие новости о Зои, жене Тигра. Позже агент выясняет, что все происходящее — часть коварного плана Аатиша Рекмана, бывшего ментора Зои, затаившего на их семью глубокую обиду. Теперь Тигру предстоит вновь собрать команду и дать отпор обезумевшему пакистанскому разведчику.
Захватывающие погони и изобретательный экшен ждут вас в боевике «Возвращение Тигра» 2023 года. Смотреть онлайн фильм можно на нашем видеосервисе Wink.
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Рейтинг
- МШРежиссёр
Маниш
Шарма
- АХАктёр
Амир
Хоссейн Ашик
- СКАктёр
Салман
Кхан
- АЧАктёр
Амардип
Чахал
- АРАктёр
Абинай
Радж Сингх
- ККАктриса
Катрина
Каиф
- ЭХАктёр
Эмран
Хашми
- АНАктёр
Амир
Наик
- САктриса
Симран
- КМАктёр
Кумуд
Мишра
- АГАктриса
Анупурия
Гоенка
- ЧКАктёр
Чанду
Канури
- РКАктёр
Рофик
Кхан
- РШАктёр
Ранвир
Шори
- ЧРАктёр
Чандрачур
Рай
- АРАктёр
Ашутош
Рана
- ПКСценарист
Прамод
Кумар
- ДССценарист
Джайдип
Сахни
- АЧСценарист
Адитья
Чопра
- МАПродюсер
Максим
Аджави
- АЧПродюсер
Адитья
Чопра
- СШПродюсер
Санджай
Шивалкар
- НСПродюсер
Навмит
Сингх
- АХудожница
Анаита
- ПЧКомпозитор
Притам
Чакраборти