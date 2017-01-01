Тигр жив (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Индийский суперагент и пакистанская шпионка возвращаются к оперативной работе, чтобы спасти медсестер, которых удерживают террористы в Ираке. Фильм «Тигр жив» — вдохновленный реальными событиями сиквел остросюжетного экшена с Салманом Кханом.
Прошло восемь лет с тех пор, как агент индийской разведки по кличке Тигр встретил пакистанскую шпионку Зою. Они поженились, завели ребенка и живут в Австрии, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Однако долг перед Родиной вновь зовет. Лидер иракской террористической организации Абу Усман берет в заложники медсестер из Индии и Пакистана, проходящих учебу в Тикрите. Американские спецслужбы готовят разрушительный удар по захваченному террористами госпиталю, но дают индийским спецслужбам семь дней для спасения заложников. Без помощи Тигра и Зои не обойтись.
На что им придется пойти в борьбе с Абу Усманом, расскажет эффектный боевик «Тигр жив» 2017 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Тигр жив смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ААРежиссёр
Али
Аббас Зафар
- СКАктёр
Салман
Кхан
- ККАктриса
Катрина
Каиф
- ПРАктёр
Пареш
Раваль
- АГАктриса
Анупурия
Гоенка
- КИАктриса
Кашмира
Ирани
- МХАктёр
Мукеш
Ханна
- КМАктёр
Кумуд
Мишра
- АБАктёр
Ангад
Беди
- ППАктёр
Пареш
Пахуджа
- КДАктёр
Каран
Деол
- НШАктёр
Наваб
Шах
- АВАктёр
Анант
Видхаат Шарма
- ГКАктёр
Гириш
Карнад
- ШАктриса
Шарма
- ААСценарист
Али
Аббас Зафар
- АЧСценарист
Адитья
Чопра
- АЧПродюсер
Адитья
Чопра
- НСПродюсер
Навмит
Сингх
- АТОператор
Аркадиуш
Томяк
- ВДКомпозитор
Вишал
Дадлани
- ДПКомпозитор
Джулиус
Пакьям
- ШРКомпозитор
Шехар
Равджиани