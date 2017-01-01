Тигр жив (фильм, 2017) смотреть онлайн

Индийский суперагент и пакистанская шпионка возвращаются к оперативной работе, чтобы спасти медсестер, которых удерживают террористы в Ираке. Фильм «Тигр жив» — вдохновленный реальными событиями сиквел остросюжетного экшена с Салманом Кханом.



Прошло восемь лет с тех пор, как агент индийской разведки по кличке Тигр встретил пакистанскую шпионку Зою. Они поженились, завели ребенка и живут в Австрии, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Однако долг перед Родиной вновь зовет. Лидер иракской террористической организации Абу Усман берет в заложники медсестер из Индии и Пакистана, проходящих учебу в Тикрите. Американские спецслужбы готовят разрушительный удар по захваченному террористами госпиталю, но дают индийским спецслужбам семь дней для спасения заложников. Без помощи Тигра и Зои не обойтись.



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