Фильм «Звонок» 1998 года — это культовый японский ужастик от режиссера Хидэо Наката. Именно он начал моду на азиатские фильмы ужасов и вдохновил множество ремейков и продолжений. Смотреть фильм «Звонок» в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink!



Сюжет разворачивается вокруг журналистки Рэйко, которая начинает расследовать загадочную серию смертей подростков. Все указывает на странную видеокассету, после просмотра которой зрители умирают ровно через семь дней. Рэйко находит злополучную кассету и тоже становится жертвой проклятия. Теперь у нее есть всего неделя, чтобы разгадать тайну и спасти свою жизнь. Тем временем вокруг нее начинают происходить страшные вещи.



Сможет ли Рэйко спастись от проклятия? Узнаете в мрачном и напряженном японском хорроре. Смотрите фильм «Звонок» — хорошее качество доступно на Wink.

