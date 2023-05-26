Новая реальность (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Фантастическая драма о молодом человеке, страдающем агорафобией, который получает шанс наладить свою жизнь при помощи приложения дополненной реальности. Недалекое будущее. Большая часть людей пользуется линзами, позволяющими получать доступ к сообщениям, звонкам и программам без помощи дополнительных интерфейсов и экранов. Патрик — заядлый геймер с агорафобией, чья тревожность не позволяет ему взаимодействовать с внешним миром. Он предпочитает виртуальные знакомства, а из людей, с которыми он общается лично, осталась только сестра Анджела, привозящая ему необходимые медикаменты за деньги. Однажды участник онлайн-группы психологической помощи предлагает Патрику новый вид поддержки — приложение, которое позволит использовать механики видеоигр в реальном мире. Это дарит молодому человеку полноценную жизнь, но у чудесной технологии есть своя цена.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Даниэль
Лазо
- ЭМРежиссёр
Эран
Май-Раз
- ЭРАктёр
Эндрю
Ридделл
- НГАктриса
Нова
Гейвер
- ФААктёр
Филлип
Андре Ботельо
- ДЭАктриса
Дебора
Эрошас
- ЭААктёр
Энди
Аллен
- СУАктёр
Стивен
Уильям Менаш
- РТАктёр
Рей
Торрес
- ДЛСценарист
Даниэль
Лазо
- ЭМСценарист
Эран
Май-Раз
- ЭАПродюсер
Энтони
Ардженто
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Климась
- ДБХудожница
Дарья
Белохон
- ДЛМонтажёр
Даниэль
Лазо
- ЭММонтажёр
Эран
Май-Раз
- РБОператор
Рушикеш
Бхадане
- ЭМОператор
Эран
Май-Раз
- ЧШОператор
Чинтан
Шах