Новая реальность
Wink
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Новая реальность
7.22022, Sight - Extended
Фантастика, Драма81 мин18+

Новая реальность (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Фантастическая драма о молодом человеке, страдающем агорафобией, который получает шанс наладить свою жизнь при помощи приложения дополненной реальности. Недалекое будущее. Большая часть людей пользуется линзами, позволяющими получать доступ к сообщениям, звонкам и программам без помощи дополнительных интерфейсов и экранов. Патрик — заядлый геймер с агорафобией, чья тревожность не позволяет ему взаимодействовать с внешним миром. Он предпочитает виртуальные знакомства, а из людей, с которыми он общается лично, осталась только сестра Анджела, привозящая ему необходимые медикаменты за деньги. Однажды участник онлайн-группы психологической помощи предлагает Патрику новый вид поддержки — приложение, которое позволит использовать механики видеоигр в реальном мире. Это дарит молодому человеку полноценную жизнь, но у чудесной технологии есть своя цена.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Новая реальность»