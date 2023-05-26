Фантастическая драма о молодом человеке, страдающем агорафобией, который получает шанс наладить свою жизнь при помощи приложения дополненной реальности. Недалекое будущее. Большая часть людей пользуется линзами, позволяющими получать доступ к сообщениям, звонкам и программам без помощи дополнительных интерфейсов и экранов. Патрик — заядлый геймер с агорафобией, чья тревожность не позволяет ему взаимодействовать с внешним миром. Он предпочитает виртуальные знакомства, а из людей, с которыми он общается лично, осталась только сестра Анджела, привозящая ему необходимые медикаменты за деньги. Однажды участник онлайн-группы психологической помощи предлагает Патрику новый вид поддержки — приложение, которое позволит использовать механики видеоигр в реальном мире. Это дарит молодому человеку полноценную жизнь, но у чудесной технологии есть своя цена.

