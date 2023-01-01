Солдат (фильм, 2023) смотреть онлайн

Тюремный охранник вместе с группой заключенных устраивает несколько акций по захвату заложников. Деньги, полученные как выкуп, он пускает на добрые дела, но какова его настоящая цель? Фильм «Солдат» — захватывающий блокба�стер, в котором суперзвезда индийского кино Шах Рукх Кхан играет сразу две роли.



1993 год, Северо-Восточная Индия. В небольшое племя попадает странный человек, потерявший память. Он спасает местных жителей от опасности и становится для них мессией. 2023 год, Мумбаи. Охранник женской тюрьмы Азад в компании шести сбежавших заключенных угоняет поезд метро, взяв в заложники пассажиров. За их освобождение Азад требует астрономическую сумму денег, которую собирается отправить на помощь тысячам голодающих фермеров, брошенных Министерством сельского хозяйства. Среди заложников оказывается Алия, дочь крупного торговца оружием, который предоставляет деньги для сделки. Прежде чем покинуть место преступления, Азад сообщает Алии свое настоящее имя. Это не единственная акция, которую он готовит, и очень скоро преступников начинает искать вся страна.



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