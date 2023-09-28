Остаться в живых
Wink
Фильмы
Остаться в живых
7.22022, The Boat
Триллер90 мин18+
Богачи на яхте попадают в ловушку посреди открытого моря. Напряженный триллер из Италии

Остаться в живых (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

«Остаться в живых» — итальянский триллер о богачах, которые становятся участниками извращенной психологической игры на яхте посреди открытого моря.

На шикарной яхте собираются три пары молодых людей. В их планах провести выходные в плавании по Средиземному морю. Почти все они сказочно богаты и привыкли к роскоши. Из компании выбивается лишь Мартина, девушка одного из друзей. Спустя день беззаботного отдыха поездка превращается в кошмар: пассажиры просыпаются на дрейфующей посреди моря яхте, на борту не осталось еды и воды, а из рации доносится голос зловещего незнакомца, который шантажирует друзей...

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Страна
Италия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остаться в живых»