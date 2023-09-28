7.22022, The Boat
Триллер90 мин18+
Богачи на яхте попадают в ловушку посреди открытого моря. Напряженный триллер из Италии
Остаться в живых (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
«Остаться в живых» — итальянский триллер о богачах, которые становятся участниками извращенной психологической игры на яхте посреди открытого моря.
На шикарной яхте собираются три пары молодых людей. В их планах провести выходные в плавании по Средиземному морю. Почти все они сказочно богаты и привыкли к роскоши. Из компании выбивается лишь Мартина, девушка одного из друзей. Спустя день беззаботного отдыха поездка превращается в кошмар: пассажиры просыпаются на дрейфующей посреди моря яхте, на борту не осталось еды и воды, а из рации доносится голос зловещего незнакомца, который шантажирует друзей...
Смотреть фильм «Остаться в живых» 2022 года онлайн можно на Wink.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- АЛРежиссёр
Алессио
Лигуори
- МБАктёр
Марко
Боччи
- ДФАктёр
Диан
Флери
- ФНАктёр
Филиппо
Нигро
- Актриса
Марина
Рокко
- КШАктриса
Кацярына
Шульга
- АТАктёр
Алессандро
Тибери
- ДТАктриса
Джулия
Тодаро
- ЭВАктёр
Эдуардо
Вальдарнини
- ДАСценарист
Джанлука
Ансанелли
- ЧДСценарист
Чиро
Дзекка
- ДБПродюсер
Давид
Бошин
- ЭВПродюсер
Энрико
Венти
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ФМКомпозитор
Фабрицио
Манчинелли