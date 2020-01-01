Загадочное убийство (фильм, 2020) смотреть онлайн

Оказавшись в снежной ловушке, четверо лучших друзей выясняют, кто из них убийца. Интригующий итальянский триллер о загадках прошлого.



Школьные приятели, которые давно не виделись, получают �приглашение на выставку в художественной галерее. Прибыв на место встречи, они к своему удивлению встречаются с матерью бывшего одноклассника, который погиб много лет назад на летней школьной вечеринке. Друзьям предлагают напитки, но они и не догадываются, что в них было добавлено снотворное. На следующее утро молодые люди просыпаются в незнакомом месте — маленьком деревянном домике, окруженном белоснежными лесами. Оказывается, что кто-то похитил их с определенной целью — разобраться в том, что же случилось на самом деле семь лет назад.



Смогут ли друзья найти убийцу одноклассника и выбраться из ловушки, узнаете в драматическом триллере «Загадочное убийство». Смотреть фильм онлайн 2020 года можно прямо сейчас в хорошем качестве на нашем видеосервисе!



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