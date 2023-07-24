8.82022, Revival69: The Concert That Rocked the World
Документальный, Исторический94 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Revival 69: Возвращение легенды (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
1969 год, в Америке только что отгремел Вудсток, а в Канаде молодой промоутер Джон Брауэр готовит Toronto Rock and Roll Revival — событие, которое войдёт в историю как второй по значимости фестиваль в истории рок-н-ролла. Но его организация стала для Брауэра настоящим кошмаром: хаос с подтверждением участников, плохие продажи билетов, конфликт с бандой байкеров и общее ощущение неизбежного провала. Теперь эти воспоминания уложены в фильм: заново погрузиться в подробности грандиозной промоутерской авантюры помогают и те, кто находился на сцене, и те, кто был среди зрителей.
СтранаКанада, Франция
ЖанрИсторический, Документальный
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb