Revival 69: Возвращение легенды (фильм, 2022) смотреть онлайн

1969 год, в Америке только что отгремел Вудсток, а в Канаде молодой промоутер Джон Брауэр готовит Toronto Rock and Roll Revival — событие, которое войдёт в историю как второй по значимости фестиваль в истории рок-н-ролла. Но его организация стала для Брауэра настоящим кошмаром: хаос с подтверждением участников, плохие продажи билетов, конфликт с бандой байкеров и общее ощущение неизбежного провала. Теперь эти воспоминания уложены в фильм: заново погрузиться в подробности грандиозной промоутерской авантюры помогают и те, кто находился на сцене, и те, кто был среди зрителей.

