Биография

Элис Купер — американский рок-музыкант, актер, композитор и сценарист, известный как один из основателей жанра шок-рок. Родился в Детройте 4 февраля 1948 года. Детство Винсента Деймона Фурнье — таково настоящее имя Купера — прошло в Детройте, где он учился в Nankin Mills Middle School. В 1961 году семья переехала в Финикс, штат Аризона. Тогда же началась его музыкальная карьера — вместе с друзьями он создал группу, ставшую знаменитой как Alice Cooper. Синглы I’m Eighteen и School’s Out закрепили за группой статус новаторов, привнесших в рок элементы театральности и эксцентричных сценических эффектов. Сольная карьера Купера стартовала в 1975 году с альбома Welcome to My Nightmare. Элис Купер снимался в таких фильмах и сериалах, как «Князь тьмы», «Фредди мертв. Последний кошмар», «Мир Уэйна», а также появлялся в документальных и концертных видео. Среди его наиболее известных ролей — камео в сериале «Шоу 70-х», эпизодическая роль в «Дефективном детективе», выступление в фильме «Мрачные тени» и участие в ряде документальных проектов, посвященных музыке. Помимо сцены и кино, Купер известен как ведущий радиопередачи Nights with Alice Cooper, где он берет интервью у различных интересных ему известных людей и рассказывает об истории музыки.