Четыре души Койота (фильм, 2023) смотреть онлайн

Мифы о создании мира, придуманные коренным населением Америки, пересказанные на языке современной анимации. Масштабный проект, претендовавший на «Оскар» от Венгрии.



Наши дни. Группа подростков из семей коренных американцев протестует против строительства нефтепровода, который до неузнаваемости изменит земли их предков. Молодые люди вспоминают предания своего народа, которые утверждали, что человек — не венец творения, а всего лишь часть природы и должен на равных сосуществовать с другими ее обитателями. Когда-то старик-создатель начал лепить мир из грязи, но, не совладав с эмоциями, случайно произвел на свет коварного Койота. Тот начал жить обманом и подлостью, искушая и развращая живых существ, в том числе и первых людей. И все же природе всегда удавалось справляться с хитростями Койота, как и сейчас человечество может справиться с угрозой со стороны заводов и корпораций.



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