Жил-был Тигр (фильм, 2012) смотреть онлайн

Индийский суперагент отправляется в Дублин, чтобы следить за ученым, работающим над проектом противоракетной обороны. Там он влюбляется в ассистентку своей цели, что может поставить под угрозу всю операцию. Захватывающий экшен «Жил-был Тигр» — фильм с Салманом Кханом, ставший первой частью шпионской франшизы, куда также входят «Тигр жив» и «Возвращение тигра».



Тигр — самый грозный агент индийской разведки, наводящий ужас на пакистанские спецслужбы. Однако начальство недовольно, что его операции слишком часто тянут за собой хвост из смертей и разрушений. Следующая миссия Тигра должна быть другой: под псевдонимом Маниш Чандра он едет в Дублин, где должен установить слежку за индийским профессором из Тринити-колледжа, по слухам работающим над инновационной противоракетной системой. Внимание Тигра привлекает Зоя, помощница профессора, с которой у него начинается головокружительный роман. Однако вскоре Тигр понимает, что секретная технология интересует не только Индию, но и пакистанцев.



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