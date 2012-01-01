Жил-был Тигр (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Индийский суперагент отправляется в Дублин, чтобы следить за ученым, работающим над проектом противоракетной обороны. Там он влюбляется в ассистентку своей цели, что может поставить под угрозу всю операцию. Захватывающий экшен «Жил-был Тигр» — фильм с Салманом Кханом, ставший первой частью шпионской франшизы, куда также входят «Тигр жив» и «Возвращение тигра».
Тигр — самый грозный агент индийской разведки, наводящий ужас на пакистанские спецслужбы. Однако начальство недовольно, что его операции слишком часто тянут за собой хвост из смертей и разрушений. Следующая миссия Тигра должна быть другой: под псевдонимом Маниш Чандра он едет в Дублин, где должен установить слежку за индийским профессором из Тринити-колледжа, по слухам работающим над инновационной противоракетной системой. Внимание Тигра привлекает Зоя, помощница профессора, с которой у него начинается головокружительный роман. Однако вскоре Тигр понимает, что секретная технология интересует не только Индию, но и пакистанцев.
Сможет ли шпион спасти бесценную разработку, вы узнаете, если будете смотреть «Жил-был Тигр» (2012) онлайн на Wink.
Жил-был Тигр смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ККРежиссёр
Кабир
Кхан
- СКАктёр
Салман
Кхан
- ККАктриса
Катрина
Каиф
- ГКАктёр
Гириш
Карнад
- РШАктёр
Ранвир
Шори
- РСАктёр
Рошан
Сет
- ГЧАктёр
Гави
Чахал
- РСАктёр
Раджендра
Сетхи
- АБАктёр
Авинаш
Бадал
- БСАктёр
Бхупеш
Сингх
- СГАктёр
Санджай
Гурбаксани
- СДАктёр
Самар
Джей Сингх
- АААктёр
Ашок
Авасти
- ТДАктёр
Трой
Дже
- АЧАктёр
Ааран
Чаудхари
- РВАктёр
Ранджив
Варма
- АЧСценарист
Адитья
Чопра
- ККСценарист
Кабир
Кхан
- АЧПродюсер
Адитья
Чопра
- АКПродюсер
Алихан
Карагул
- БМПродюсер
Брендан
Маккарти
- ДМПродюсер
Джон
МакДоннел
- МБХудожник
Мелих
Бораган
- ДХХудожник
Джон
Хэнд
- ССКомпозитор
Сохаил
Сен