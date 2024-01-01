Нулевые (фильм, 2024) смотреть онлайн

Четверо парней из Караганды попадают в бандитскую группировку в погоне за деньгами и острыми ощущениями. Криминальная драма «Нулевые» — фильм из Казахстана о взрослении и разрушении иллюзий.



Друзья де�тства Том, Кантосик и Азик под предводительством их негласного лидера Сэма пробуют себя в мелком криминале. Однажды, угнав автомобиль, они выходят на крупную ОПГ Караганды, где заправляет суровый Тука. У него есть все: деньги, влияние, репутация. Четверка друзей только рада присоединиться к его бизнесу, которому как нельзя кстати приходятся идейные люди. Постепенно Сэм и его товарищи понимают, что у этой жизни есть и темная сторона. Им приходится делать выбор: собственная совесть или бандитские понятия.



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