Временные ограничения (фильм, 2022) смотреть онлайн

Артисты большого балета пытаются справиться с травмой ахиллова сухожилия. Документальный проект «Временные ограничения» (2022) — фильм об обратной стороне искусства, главными героями которого стали Мария Александрова и Владислав Лантратов.



Мария Александрова и Владислав Лантратов — международные знаменитости, блистающие на балетной сцене. Вся их жизнь вращается вокруг танцев. Однако в 2019 году они получили травму ахилловых сухожилий. Она — тренируясь на репетиции, а он— на глазах у зрителей во время большой премьеры. Теперь их карьера на паузе, пока они снова не придут в форму. Но смогут ли они заполнить пустоту внутри и отогнать навязчивые мысли, что у них может уже никогда не получится вернуться на сцену?



Об этом расскажут «Временные ограничения» — фильм 2022 года смотреть онлайн вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

