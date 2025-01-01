Микаэла (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Опытный полицейский и его молодая коллега пытаются остановить преступников, решивших ограбить бронированный грузовик, который застрял на дороге во время ненастья. Остросюжетный боевик из Испании «Микаэла» — фильм о героизме и человечности в экстремальных условиях.
Начало января. Испанию накрывает сильнейшая снежная буря, в результате которой на мадридском шоссе возникает транспортный затор. Группа налетчиков решает воспользоваться ситуацией и ограбить грузовик, застрявший на дороге. К счастью, неподалеку оказывается пожилой полицейский Лео Фонт и молодая сотрудница гражданской гвардии Микаэла. Они оказываются единственными, кто может остановить преступников, но внутренние противоречия мешают им работать сообща.
Смогут ли они найти силы, чтобы победить грабителей, несмотря на бушующую стихию, расскажет фильм «Микаэла» (2025). Смотреть онлайн его вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
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СтранаИспания
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Даниэль
Кальпарсоро
- АРАктёр
Антонио
Ресинес
- НААктриса
Наталия
Асахара
- РКАктёр
Рохер
Касамахор
- ККАктриса
Кристина
Ковани
- АТАктриса
Адриана
Торребехано
- ХААктёр
Хавьер
Альбала
- ПВАктриса
Патриция
Вико
- АРСценарист
Артуро
Руис
- ХОПродюсер
Хайме
Ортис де Артиньяно
- ХСПродюсер
Хорхе
Санчез Галло
- ХУПродюсер
Хавьер
Угарте
- ЕдХудожница
Елена
де Лоренцо
- ТФОператор
Томми
Феррерас
- КЖКомпозитор
Карлос
Жан