Микаэла (фильм, 2025) смотреть онлайн

Опытный полицейский и его молодая коллега пытаются остановить преступников, решивших ограбить бронированный грузовик, который застрял на дороге во время ненастья. Остросюжетный боевик из Испании «Микаэла» — фильм о героизме и человечности в экстремальных условиях.



Начало января. Испанию накрывает сильнейшая снежная буря, в результате которой на мадридском шоссе возникает транспортный затор. Группа налетчиков решает воспользоваться ситуацией и ограбить грузовик, застрявший на дороге. К счастью, неподалеку оказывается пожилой полицейский Лео Фонт и молодая сотрудница гражданской гвардии Микаэла. Они оказываются единственными, кто может остановить преступников, но внутренние противоречия мешают им работать сообща.



Смогут ли они найти силы, чтобы победить грабителей, несмотря на бушующую стихию, расскажет фильм «Микаэла» (2025). Смотреть онлайн его вы сможете на нашем видеосервисе Wink.



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