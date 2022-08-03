Спасти нельзя оставить
Wink
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Спасти нельзя оставить
8.12020, Спасти нельзя оставить
Комедия, Семейный61 мин6+
Молодежный приключенческий фильм о подростках, пропавших в горах

Спасти нельзя оставить (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Подростковая драма на фоне живописных пейзажей Горного Алтая. Молодой руфер Никита любит пощекотать себе нервы. Переживая за сына, мама отправляет его в альпинистский лагерь. Отчаянный подросток быстро становится звездой среди сверстников, а вот тренер поведением Никиты недоволен. Безответственность и заносчивость парня могут сыграть злую шутку в горах. Никита получает выговор, но это только подстегивает его амбиции. Он подговаривает приятелей на подъем в горы без тренера. Но ни к чему хорошему такие затеи не приводят.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
2.2 IMDb