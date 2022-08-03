Подростковая драма на фоне живописных пейзажей Горного Алтая. Молодой руфер Никита любит пощекотать себе нервы. Переживая за сына, мама отправляет его в альпинистский лагерь. Отчаянный подросток быстро становится звездой среди сверстников, а вот тренер поведением Никиты недоволен. Безответственность и заносчивость парня могут сыграть злую шутку в горах. Никита получает выговор, но это только подстегивает его амбиции. Он подговаривает приятелей на подъем в горы без тренера. Но ни к чему хорошему такие затеи не приводят.

