8.12020, Спасти нельзя оставить
Комедия, Семейный61 мин6+
Молодежный приключенческий фильм о подростках, пропавших в горах
Спасти нельзя оставить (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Подростковая драма на фоне живописных пейзажей Горного Алтая. Молодой руфер Никита любит пощекотать себе нервы. Переживая за сына, мама отправляет его в альпинистский лагерь. Отчаянный подросток быстро становится звездой среди сверстников, а вот тренер поведением Никиты недоволен. Безответственность и заносчивость парня могут сыграть злую шутку в горах. Никита получает выговор, но это только подстегивает его амбиции. Он подговаривает приятелей на подъем в горы без тренера. Но ни к чему хорошему такие затеи не приводят.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
2.2 IMDb
- ДБРежиссёр
Дарья
Беднарская
- ДМАктёр
Даниил
Максимов
- АПАктриса
Арина
Печерская
- ЯЗАктёр
Ярослав
Загородний
- ДКАктриса
Дарья
Кудрявцева
- ДМАктёр
Дмитрий
Медных
- СБАктриса
Софья
Башарова
- АСАктриса
Арина
Саитмаметова
- АВАктёр
Александр
Вострухин
- КПАктриса
Кристина
Прасолова
- ДВСценарист
Денис
Вязников
- ДВПродюсер
Денис
Вязников
- ЛБМонтажёр
Лидия
Борзилова
- АБОператор
Андрей
Бородин