Плейбой под прикрытием (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.82018, Nicky Larson et le parfum de Cupidon
Боевики, Комедии87 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Некими злоумышленниками были похищены так называемые «Духи Купидона», способные сделать любого человека неотразимым и привлекательным. Ники Ларсон — детектив частного розыска, всегда способный найтито, что ему необходимо. Несмотря на свои таланты и отважный характер у него имеется слабость, способная взять верх над рассудком, — привлекательные девушки. Исключение может составить только его преданная напарница и соседка Лора Маркони. Ники даже ни разу не пытался с ней флиртовать, что, конечно же, втайне разочаровывает девушку.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Филипп
Лашо
- Актёр
Филипп
Лашо
- Актриса
Элоди
Фонтан
- ТБАктёр
Тарек
Будали
- ЖААктёр
Жюльен
Аррути
- ДБАктёр
Дидье
Бурдон
- Актриса
Памела
Андерсон
- ЖЖАктёр
Жерар
Жюньо
- КГАктёр
Камел
Генфу
- ОЛАктриса
Одри
Лами
- ШЛАктриса
Шанталь
Ладезу
- ЖАСценарист
Жюльен
Аррути
- ПДСценарист
Пьер
Дудан
- ЦХСценарист
Цукаса
Ходзё
- Сценарист
Филипп
Лашо
- МФПродюсер
Марк
Фисцман
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- МДМонтажёр
Марк
Давид
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман