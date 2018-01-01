Плейбой под прикрытием
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Плейбой под прикрытием

Плейбой под прикрытием (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.82018, Nicky Larson et le parfum de Cupidon
Боевики, Комедии87 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Некими злоумышленниками были похищены так называемые «Духи Купидона», способные сделать любого человека неотразимым и привлекательным. Ники Ларсон — детектив частного розыска, всегда способный найтито, что ему необходимо. Несмотря на свои таланты и отважный характер у него имеется слабость, способная взять верх над рассудком, — привлекательные девушки. Исключение может составить только его преданная напарница и соседка Лора Маркони. Ники даже ни разу не пытался с ней флиртовать, что, конечно же, втайне разочаровывает девушку.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плейбой под прикрытием»

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