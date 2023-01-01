Мегалодон (фильм, 2023) смотреть онлайн

Берегите природу, иначе придется пожалеть. Фантастический хоррор «Мегалодон» — фильм 2023 года о подводном ужасе, поднявшемся из глубин, чтобы терроризировать нефтяников.



Инспектор компании Nixon Oil Пол Стерджес отправляется в небольшой мексиканский городок, чтобы осмотреть нефтяную вышку. С собой он берет жену и двоих детей в надежде, что те отлично отдохнут, пока Пол будет работать. Однако приехав на место, семья обнаруживает, что город опустел, а вышка превратилась в крепость, осажденную гигантской доисторической акулой — мегалодоном. Местные жители уверены, что это не просто большая рыба, а ацтекский бог — Черный демон. Теперь Пол и его близкие борются за собственную жизнь в попытках отыскать способ вернуться на берег.



Если соскучились по кино про больших и злых акул, а еще у вас сердце болит за экологию, смело можете смотреть «Мегалодон» — там про все это есть.



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