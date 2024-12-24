Альтернативный выбор
Альтернативный выбор
Драма65 мин18+

Альтернативный выбор (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Психолог исследует метод «Альтернативный выбор» на пациентах. В этом ей помогают Константин Цзю и Анастасия Волочкова на основании личного жизненного опыта.


Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.1 КиноПоиск