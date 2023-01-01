Фолия (фильм, 2023) смотреть онлайн

Режиссер рассказывает своей девушке идею фильма, который перекликается с его собственной жизнью. Итальянская экзистенциальная драма «Фолия» — фильм с Даниилом Воробьевым, участвовавший в программе «Русский след» Московского Международного кинофестиваля.



У амбициозного режиссера проблемы с личной жизнью. Его девушка недовольна, что ей приходится мириться с постоянными визитами актеров на виллу. У пары давно не было физической близости, так что кажется, что искра чувств угасла. Чтобы объяснить собственное состояние, режиссер начинает рассказывать возлюбленной содержание нового фильма. Главный герой Марк приезжает на Сицилию к семье, где его ждет больной отец и другие родственники, которых он не видел многие годы. Там же интеллигентный итальянец встречает русского бандита и его дерзкую пассию, с которой у него неожиданно начинается роман. По мере того, как режиссер добавляет в рассказ подробностей, он начинает сомневаться, существует ли он на самом деле или же сам является персонажем чьей-то истории.



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