Суперстранные дела
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Суперстранные дела

Суперстранные дела (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

5.22019, Dead Dicks
Ужасы, Детектив79 мин18+

О фильме

Старший брат Бекки психически нездоров, поэтому когда девушка получает от него серию панических сообщений, то незамедлительно мчит на помощь. В полуразрушенной квартире ее встречает живой Ричи вместе с грудой своих же трупов-двойников.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суперстранные дела»