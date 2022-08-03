Суперстранные дела (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
5.22019, Dead Dicks
Ужасы, Детектив79 мин18+
О фильме
Старший брат Бекки психически нездоров, поэтому когда девушка получает от него серию панических сообщений, то незамедлительно мчит на помощь. В полуразрушенной квартире ее встречает живой Ричи вместе с грудой своих же трупов-двойников.
СтранаКанада
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Детектив
КачествоFull HD, SD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.8 IMDb
- КБРежиссёр
Крис
Бавота
- ЛПРежиссёр
Ли
Пола Спрингер
- ХХАктёр
Хестон
Хорвин
- ДХАктриса
Джиллиан
Харрис
- МКАктёр
Мэтт
Кийес
- КСАктёр
Кристина
Сандев
- ЛААктриса
Лейда
Алейли
- ДКАктёр
Дэйв
Кэмпбелл
- КБСценарист
Крис
Бавота
- ЛПСценарист
Ли
Пола Спрингер
- КБПродюсер
Крис
Бавота
- ХХПродюсер
Хестон
Хорвин
- МКПродюсер
Мэтт
Кийес
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- КБМонтажёр
Крис
Бавота
- ФПМонтажёр
Франсиско
Перес