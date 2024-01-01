По следу тени (фильм, 2024) смотреть онлайн

Инспектор полиции пытается раскрыть пугающее преступление, пока его срок давности не истек. Французский нуарный детектив «По следу тени» — фильм, снятый по мотивам корейского триллера «Монтаж».



11 лет назад на глазах инспектора Малика умирает ребенок, ставший жертвой похищения. Тогда полицейский так и не смог разыскать убийцу, и тот остается на свободе даже спустя столько времени. Дело скоро закроют по истечению срока давности, однако происходит новое похищение по тому же сценарию. Малик бросает на расследования все силы — у него всего шесть дней, чтобы поймать злодея.



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