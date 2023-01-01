Психотерапия: незатейливая история писателя, который решил написать о серийном убийце (фильм, 2023) смотреть онлайн

Писатель-неудачник встречает серийного убийцу, который мечтает, чтобы о нем написали роман. Однако вскоре на первый план выходит вовсе не творчество, а семейные проблемы. Абсурдистская черная комедия «Психотерапия: незатейливая история писателя, который решил написать о серийном убийце» — фильм с участием Стива Бушеми и Бритт Лауэр о неожиданных открытиях, которые помогают сохранить отношения.



Четыре года назад Кин выпустил книгу, которая не снискала большой популярности. С тех пор Кин никак не может довести следующее произведение до публикации. Его жена Сьюзи мечтает лишь о том, чтобы супруг прекратил сидеть у нее на шее. Однажды терпению Сьюзи приходит конец, и она предлагает Кину развестись. Вдобавок ко всему его агент требует новой книги, которую можно будет легко продать публике. Отчаявшийся Кин встречает таинственного мужчину по имени Коллмик, который представляется серийным убийцей на пенсии. Новый знакомый хочет, чтобы Кин написал роман о нем, обещая поведать, что творится в голове у маньяка. Ситуация становится еще более сложной, когда в результате странного стечения обстоятельств Сьюзи принимает Коллмика за семейного психотерапевта и соглашается провести несколько сеансов в попытке сохранить брак. В результате Кин и Сьюзи узнают друг о друге много нового.



Удастся ли им избежать развода, расскажет фильм «Психотерапия: незатейливая история писателя, который решил написать о серийном убийце» (2023).



