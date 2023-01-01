Wink
Фильмы
Психотерапия: незатейливая история писателя, который решил написать о серийном убийце
Актёры и съёмочная группа фильма «Психотерапия: незатейливая история писателя, который решил написать о серийном убийце»

Актёры и съёмочная группа фильма «Психотерапия: незатейливая история писателя, который решил написать о серийном убийце»

Режиссёры

Толга Карачелик

Толга Карачелик

Tolga Karaçelik
Режиссёр

Актёры

Джон Магаро

Джон Магаро

John Magaro
АктёрKeane
Стив Бушеми

Стив Бушеми

Steve Buscemi
АктёрKollmick
Сидни Коул Александр

Сидни Коул Александр

Sydney Cole Alexander
АктрисаZoe
Уорд Хортон

Уорд Хортон

Ward Horton
АктёрDavid
Энтони Майкл Лопес

Энтони Майкл Лопес

Anthony Michael Lopez
АктёрScott
Ли Р. Селларс

Ли Р. Селларс

Lee R. Sellars
АктёрCesna, в титрах: Lee R. Sellars
Надир Сарыбаджак

Надир Сарыбаджак

Nadir Saribacak
АктёрLlama Man
Джейкоб Минг-Трент

Джейкоб Минг-Трент

Jacob Ming-Trent
АктёрClint Foreman
Ник Садхнани

Ник Садхнани

Nik Sadhnani
АктёрSingh

Сценаристы

Толга Карачелик

Толга Карачелик

Tolga Karaçelik
Сценарист

Продюсеры

Рен Артур

Рен Артур

Wren Arthur
Продюсер
Ахмет Кенан Билгич

Ахмет Кенан Билгич

Ahmet Kenan Bilgic
Продюсер
Лорен Чен

Лорен Чен

Lauren Chen
Продюсер
Толга Карачелик

Толга Карачелик

Tolga Karaçelik
Продюсер

Художники

Стэйси Джэнсен

Стэйси Джэнсен

Stacy Jansen
Художница
Кит Шеридан

Кит Шеридан

Kit Sheridan
Художница