Мать Тереза (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Религиозная драма о женщине, которая чувствует особую связь со знаменитой монахиней — матерью Терезой. Молодая англичанка Кавита узнает, что беременна. Ее молодой человек настаивает на аборте и бросает ее, когда она отказывается. Чтобы убежать от боли и разочарования, Кавита едет в Калькутту. Там она устраивается преподавательницей в школу для бедняков и погружается в их мир и проблемы. Здесь девушка больше узнает о судьбе матери Терезы, которой тоже в свое время приходилось сталкиваться с кризисом веры. Кавита, вдохновленная примером калькуттской святой, вновь находит цель в жизни и смотрит в будущее с надеждой. О ее душевных поисках поведает драма «Мать Тереза» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink в хорошем качестве и без рекламы!



