Мать Тереза (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Религиозная драма о женщине, которая чувствует особую связь со знаменитой монахиней — матерью Терезой. Молодая англичанка Кавита узнает, что беременна. Ее молодой человек настаивает на аборте и бросает ее, когда она отказывается. Чтобы убежать от боли и разочарования, Кавита едет в Калькутту. Там она устраивается преподавательницей в школу для бедняков и погружается в их мир и проблемы. Здесь девушка больше узнает о судьбе матери Терезы, которой тоже в свое время приходилось сталкиваться с кризисом веры. Кавита, вдохновленная примером калькуттской святой, вновь находит цель в жизни и смотрит в будущее с надеждой. О ее душевных поисках поведает драма «Мать Тереза» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink в хорошем качестве и без рекламы!
СтранаШвейцария, Индия, Великобритания
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
- КМРежиссёр
Камал
Мусале
- ЖФАктриса
Жаклин
Фритши-Корназ
- БСАктриса
Банита
Сандху
- ДНАктриса
Дипти
Навал
- БЛАктёр
Брайан
Лоуренс
- ХКАктриса
Хер
Каур
- КМАктёр
Кевин
Мэйнс
- ДБАктёр
Джина
Байшья
- ШКАктриса
Шобу
Капур
- МКАктриса
Махи
Кхан
- ТБАктёр
Том
Бонингтон
- КМСценарист
Камал
Мусале
- КМПродюсер
Камал
Мусале
- ОВАктриса дубляжа
Ольга
Ведерникова
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- АГАктриса дубляжа
Анастасия
Горячева
- ББХудожница
Блэр
Барнетт
- ПРХудожник
Прашант
Ране
- КНОператор
Кэйко
Накахара