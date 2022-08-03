Страшные истории для рассказа у костра (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.32018, Karakoz
Ужасы84 мин18+
Истории, рассказанные у костра в ночном лесу, щекочут нервы и вызывают дрожь. Особенно, если эти истории о самом настоящем потустороннем зле: о ведьме-людоедке, о найденном проклятом телефоне, о загадочной попутчице с пустой автотрассы, и о самой смерти с косой, которую можно повстречать по соседству. Но никто и не подозревает, что самое страшное затаилось в реальности. И за любое зло обязательно наступит кровавая расплата.
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- РСРежиссёр
Роман
Сидоренко
- МЯРежиссёр
Максим
Якобчук
- БСАктриса
Бибигуль
Суюншалина
- АОАктёр
Али
Окапов
- АБАктёр
Алдияр
Байракимов
- ДААктриса
Дарья
Александрова
- СНАктриса
Салтанат
Науруз
- АРАктёр
Айдос
Рысхан
- АААктёр
Азамат
Абдильдинов
- РААктриса
Райхан
Айткожанова
- ВБАктёр
Влад
Букаткин
- РЖАктёр
Роман
Жуков
- РССценарист
Роман
Сидоренко
- ЕДСценарист
Ерлан
Данабаев
- ИМПродюсер
Ибрагим
Махмутов
- ДКПродюсер
Дмитрий
Кириенко
- ВБОператор
Виталий
Бредик