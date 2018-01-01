Wink
Фильмы
Страшные истории для рассказа у костра
Актёры и съёмочная группа фильма «Страшные истории для рассказа у костра»

Актёры и съёмочная группа фильма «Страшные истории для рассказа у костра»

Режиссёры

Роман Сидоренко

Роман Сидоренко

Режиссёр
Максим Якобчук

Максим Якобчук

Режиссёр

Актёры

Бибигуль Суюншалина

Бибигуль Суюншалина

Актриса
Али Окапов

Али Окапов

Актёр
Алдияр Байракимов

Алдияр Байракимов

Актёр
Дарья Александрова

Дарья Александрова

Darya Aleksandrova
Актриса
Салтанат Науруз

Салтанат Науруз

Saltanat Nauriz
Актриса
Айдос Рысхан

Айдос Рысхан

Актёр
Азамат Абдильдинов

Азамат Абдильдинов

Azamat Abdildinov
Актёр
Райхан Айткожанова

Райхан Айткожанова

Актриса
Влад Букаткин

Влад Букаткин

Актёр
Роман Жуков

Роман Жуков

Актёр

Сценаристы

Роман Сидоренко

Роман Сидоренко

Сценарист
Ерлан Данабаев

Ерлан Данабаев

Сценарист

Продюсеры

Ибрагим Махмутов

Ибрагим Махмутов

Продюсер
Дмитрий Кириенко

Дмитрий Кириенко

Dmitriy Kirienko
Продюсер

Операторы

Виталий Бредик

Виталий Бредик

Оператор