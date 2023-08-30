Свобода в квадрате (фильм, 2022) смотреть онлайн

Документальный фильм об исследовании психологического влияния изоляции на человека. Николай Осецкий всю жизнь занимался космической медициной. В рамках своего очередного научного проекта он собирается изучить, как на человеческое зрение влияют экстремальные условия. Его путь лежит в одну из самых холодных точек планеты — Антарктиду. Считается, что местные условия максимально похожи на то, с чем человек сталкивается на Луне. Осецкому и другим членам русско-американской команды придется четыре месяца провести в изоляции в комплексе, который имитирует орбитальную станцию «Мир». Это дает ученому повод задуматься, готовы ли люди к космическим путешествиям психологически. За его жизнью в этих непростых условиях вы сможете узнать из проекта «Свобода в квадрате» — фильм 2022 года доступен на Wink онлайн!

