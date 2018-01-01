Wink
Фильмы
Свобода в квадрате
Актёры и съёмочная группа фильма «Свобода в квадрате»

Актёры и съёмочная группа фильма «Свобода в квадрате»

Режиссёры

Анастасия Зверькова

Анастасия Зверькова

Режиссёр

Сценаристы

Анастасия Зверькова

Анастасия Зверькова

Сценарист
Дмитрий Слободчиков

Дмитрий Слободчиков

Сценарист

Продюсеры

Анастасия Алексеева

Анастасия Алексеева

Продюсер
Денис Ковалевский

Денис Ковалевский

Продюсер

Монтажёры

Екатерина Кучумова

Екатерина Кучумова

Монтажёр

Операторы

Роман Пальченков

Роман Пальченков

Оператор

Композиторы

Алесь Цурко

Алесь Цурко

Композитор