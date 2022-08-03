Шаг вперед: Жар улиц (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
На этих жарких улицах звучат дикие ритмы, пульсируют тела в умопомрачительном танце и решаются криминальные вопросы. Здесь ты выбираешь, кем хочешь стать: быстро разбогатеть, выполняя опасные задания, или добиться успеха на танцполе в соревновании самых отвязных танцевальных команд страны.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
