Wink
Фильмы
Шаг вперед: Жар улиц
Актёры и съёмочная группа фильма «Шаг вперед: Жар улиц»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шаг вперед: Жар улиц»

Актёры

Хосе Луис Прешиадо

Хосе Луис Прешиадо

Jose Luis Preciado
АктёрFreddy 'Pinocho
Дуван Арисала

Дуван Арисала

Duván Arizala
АктёрHarvey
Мигель Анхель Бангела

Мигель Анхель Бангела

Miguel Ángel Banguela
АктёрSteven
Хулио Валенсиа

Хулио Валенсиа

Julio Valencia
АктёрRibok
Мануэль Риаскос Мена

Мануэль Риаскос Мена

Manuel Riascos Mena
АктёрAlex 'El Baby'
Хайди Каролина Мина

Хайди Каролина Мина

Heidy Carolina Mina
АктрисаLindsay
Ана Лорена Рентерия

Ана Лорена Рентерия

Ana Lorena Rentería
АктрисаLuzmar
Себастьян Д’Анджело

Себастьян Д’Анджело

Sebastián D'Angelo
АктёрCapitán
Ариель Нуньес

Ариель Нуньес

Ariel Nuñez
АктёрSargento Grisales
Роза Эстер Москера Арамбуро

Роза Эстер Москера Арамбуро

Rosa Esther Mosquera Aramburo
АктрисаBebe

Сценаристы

Диего Виванко

Диего Виванко

Diego Vivanco
Сценарист

Продюсеры

Родриго Бельотт

Родриго Бельотт

Rodrigo Bellott
Продюсер
Иван Бенавидес

Иван Бенавидес

Iván Benavides
Продюсер
Федерико Дуран

Федерико Дуран

Federico Durán
Продюсер

Актёры дубляжа

Юрий Романов

Юрий Романов

Актёр дубляжа
Станислав Шапкин

Станислав Шапкин

Актёр дубляжа
Андрей Счастный

Андрей Счастный

Актёр дубляжа
Артем Казюханов

Артем Казюханов

Актёр дубляжа
Дмитрий Семенов

Дмитрий Семенов

Актёр дубляжа