Актёры и съёмочная группа фильма «Шаг вперед: Жар улиц»
Актёры
АктёрFreddy 'Pinocho
Хосе Луис ПрешиадоJose Luis Preciado
АктёрHarvey
Дуван АрисалаDuván Arizala
АктёрSteven
Мигель Анхель БангелаMiguel Ángel Banguela
АктёрRibok
Хулио ВаленсиаJulio Valencia
АктёрAlex 'El Baby'
Мануэль Риаскос МенаManuel Riascos Mena
АктрисаLindsay
Хайди Каролина МинаHeidy Carolina Mina
АктрисаLuzmar
Ана Лорена РентерияAna Lorena Rentería
АктёрCapitán
Себастьян Д’АнджелоSebastián D'Angelo
АктёрSargento Grisales
Ариель НуньесAriel Nuñez
АктрисаBebe